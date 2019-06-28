Певице Лолите поставили страшный диагноз

Из-за своего недуга звезда может не только перестать выходить на сцену, но даже и говорить.

Недавно певица Лолита Милявская, имеющая проблемы со связками, обратилась к зарубежным врачам. Те тщательно осмотрели артистку, и их вердикт буквально шокировал ее.

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"Я была в Германии на приеме у очень хорошего фониатра. Он меня осмотрел и сказал: "У вас связок нет!" Оказывается, их уже давно и не было. Они стираются, потому что я 35 лет пою живьем!" – рассказала Лолита, слова которой передает "Собеседник".

Впрочем, медики успокоили Лолиту. "Этот врач мне потом сказал: "Ты будешь петь, потому что такие примеры в мире есть!" Оказывается, это физиологический процесс, который никак не остановить", – отметила звезда.

Европейские медики посоветовали Лолите беречь голос. К их рекомендациям она прислушалась. Перед концертами Милявская старается меньше говорить. А еще она полностью отказалась от караоке.

Ранее скандальной певице Лолите Милявской стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону (Россия).