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Настя Каменских в сексуальном наряде похвасталась сочными формами (фото)

13:16, 26 июня 2019
Звезды
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Каменских продемонстрировала стильный &quot;лук&quot; / instagram.com/kamenskux

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На опубликованном фото артистка позирует в бежевом обтягивающем платье на бретельках и со смелым декольте. Наряд идеально повторяет изгибы тела поп-звезды. 

Свой образ Каменских дополнила золотистыми босоножками на шпильке и украшениями на руках, шее и ушах — браслетами, цепочками и серьгами-кольцами. Макияж в нюдовых тонах и пышная укладка завершили ее "лук".  

Ранее бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева похвасталась в Instagram своей фигурой, показав фото из отельного номера в Германии.

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Теги: #фото#Настя Каменских