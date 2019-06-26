Настя Каменских в сексуальном наряде похвасталась сочными формами (фото)
13:16, 26 июня 2019Звезды
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Исполнительница показала сексуальный летний образ.
Каменских продемонстрировала стильный "лук" / instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, продемонстрировала в Instagram новый стильный образ.
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На опубликованном фото артистка позирует в бежевом обтягивающем платье на бретельках и со смелым декольте. Наряд идеально повторяет изгибы тела поп-звезды.
Свой образ Каменских дополнила золотистыми босоножками на шпильке и украшениями на руках, шее и ушах — браслетами, цепочками и серьгами-кольцами. Макияж в нюдовых тонах и пышная укладка завершили ее "лук".
Ранее бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева похвасталась в Instagram своей фигурой, показав фото из отельного номера в Германии.
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