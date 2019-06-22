"Лягушонок мой": Потап и Настя растрогали фанатов нежными сообщениями (фото)
Звездная пара Потап и Настя Каменских растрогали поклонников своими чувствами друг к другу.
В Instagram-аккаунте Каменских поделилась очередной фотографией с мужем, на которой Потап смотрит в объектив, а Настя влюбленно поглядывает на него.
Однако не только чувственное фото звездных супругов умилило поклонников, но и подпись к нему.
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"Я еду к тебе мое солнышко", - написала под фотографией певица.
В свою очередь Потап ответил на эту фотографию тоже нежным комментарием.
"Я тебя жду лягушонок мой", - ответил продюсер.
Поклонники пришли в восторг от чувств звездной пары и оставили множество умиленных комментариев, желая им не потерять эту искорку в любви.
"Потап изменился и Настя стала еще лучше", "Так нежно и мило", "Молодцы, так держать, с юмором легче жить. Вы классные. Бусинки вам большого", - писали юзеры в соцсети.