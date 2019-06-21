Седокова раздвинула ноги и показала подарок от тайного поклонника (фото)

Поклонник подарил певице огромный букет алых роз.

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась подарком от тайного поклонника.

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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует, раздвинув ноги, с огромным букетом алых роз.

"Обожаю тайных секретных поклонников и мужчин, которые дарят цветы. По букету всегда ясно, какой у мужчины размер. Личности. И масштаб. И те, кто там что-то говорит про то, что цветы никогда не дарю, это фигня и они вянут. Это у вас там что-то вянет, а у тех, кто дарит девочкам цветы, всегда цветёт", - провокативно подписала фото Седокова.

Как сообщал УНИАН, ранее Седокова нарвалась на критику, опубликовав откровенные фото в сети.