"Ж*па как у тюленя": экс-"виагра" похвасталась пышными формами и нарвалась на критику

По мнению некоторых, фото слишком откровенное, другим же не понравилась фигура певицы.

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая сбежала в РФ, вновь нарвалась на критику, опубликовав откровенные фото в сети.

В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в купальнике, выпятив ягодицы на камеру.

Читайте также"Пластмассовая баба": Седокова нарвалась на шквал критики из-за нового фото

Подписчики Седоковой фото раскритиковали. По мнению некоторых, снимок слишком откровенный, другим же не понравилась фигура певицы.

"Вот кто возьмет таких замуж, которые только и показывают свою грудь и попу. У мужчин сразу что на уме?!", "Чучело силиконовое", "А кроме жопы есть чем похвастаться?", "Аня, вы красивая. Но вы певица, вы не забыли?", "Зачем такая жирная задница? Раньше ты была лучше", "Фу, жирная слишком", "Что-то ты прям хуже и хуже становишься. Жопа как у тюленя", "Вроде хочешь на артиста и его жизнь взглянуть, раз уж выставляется, а тут бесконечные полуголые личности", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак ужаснула сеть новыми фото.