Актера из "Игры престолов" впервые заметили на публике после курса в реабилитационном центре (фото)

Харингтон прогуливался с чашкой кофе в руке и огромной кожаной сумкой, которая висела на плече. Актер был одет в облегающие брюки серого цвета и синюю футболку.

Британский актер Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" впервые был замечен на публике после выхода из реабилитационного центра, куда угодил из-за стресса и проблем с алкоголем.

Фото актера опубликовал журнал People. Кит попал в объективы камер папарацци во время прогулки по улицам Лондона.

Харингтон прогуливался с чашкой кофе в руке и огромной кожаной сумкой, которая висела на плече. Актер был одет в облегающие брюки серого цвета и синюю футболку.

О том, что Кит Харингтон угодил реабилитационный центр, западные СМИ сообщили в конце мая. В клинике актер боролся со стрессом, переутомлением и алкоголизмом из-за окончания почти 10-летнего сериала. Когда звезда "Игры престолов" выписался из рехаба - неизвестно. Представитель актера отказался комментировать.

Как сообщал УНИАН, в Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода сериала с предварительным названием "Долгая ночь".