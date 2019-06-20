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Полуобнаженная Лобода показала идеальный пресс на фото

15:02, 20 июня 2019
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Украинская певица Светлана Лобода показала в сети очередное откровенное фото. Так, на снимке она продемонстрировала свою подтянутую фигуру.

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Артистка позировала в купальнике, который частично демонстрировал ее грудь, а также в украшениях. Многие пользователи сети отметили, что она хорошо выглядит, а некоторым пресс певицы показался ненастоящим. Фото Лобода разместила на своей странице в Instagram.

"Как у Маугли "Золотой зуб", "Просто жесть", "Светлана Сергеевна, как после такой фотки уснуть?", "Секс", "Да... Мой новый нарисованный пресс", - пишут в сети.

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Теги: #певица#Светлана Лобода