Полуобнаженная Лобода показала идеальный пресс на фото

Артистка позировала в купальнике, который частично демонстрировал ее грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram my new one Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 19 Июн 2019 в 2:04 PDT

Украинская певица Светлана Лобода показала в сети очередное откровенное фото. Так, на снимке она продемонстрировала свою подтянутую фигуру.

Читайте такжеМомент жесткой посадки самолета с Киркоровым и его детьми попал на видео

Артистка позировала в купальнике, который частично демонстрировал ее грудь, а также в украшениях. Многие пользователи сети отметили, что она хорошо выглядит, а некоторым пресс певицы показался ненастоящим. Фото Лобода разместила на своей странице в Instagram.

"Как у Маугли "Золотой зуб", "Просто жесть", "Светлана Сергеевна, как после такой фотки уснуть?", "Секс", "Да... Мой новый нарисованный пресс", - пишут в сети.