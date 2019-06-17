СМИ узнали подробности матерного скандала Лазарева и Лободы на премии "Муз-ТВ" (видео)
После того, как Светлана Лобода впервые прокомментировала инцидент с Сергеем Лазаревым на премии «Муз-ТВ», все убедились — между артистами действительно пробежала кошка.
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super опубликовал фрагмент видео происходящего на премии.
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На кадрах ролика, попавшего в распоряжение СМИ, видно — все началось на репетиции. Сергей Лазарев ожидает, когда прогон своего выступления закончит Светлана Лобода. Слева от Лазарева — продюсер Светланы Нателла Крапивина, а впереди — глава премии «Муз-ТВ» Арман Давлетяров. Именно ему в начале Сергей начинает высказывать то, что думает о решении отдать Лободе финальный, «хэдлайнерский» сет из шести песен в конце премии.
Напомним, позже стало известно, что его собственный номер с премии сняли по техническим причинам невозможности его воспроизвести в точности, как на «Евровидении». Давлетяров слушает Сергея озадаченно, пытаясь дипломатично улыбаться, Лазарев еще больше эмоционирует. Продюсер Лободы Крапивина во время спича Лазарева не произносит ни слова. На площадке просят не снимать ничего на телефоны, видимо, ввиду накаленной обстановки.
Чтобы восстановить картину звездного скандала между Сергеем Лазаревым @lazarevsergey и Светланой Лободой @lobodaofficial, Super публикует видео фрагмент инцидента, по которому можно понять, что произошедшее — не утка, как уверял сам Лазарев. ⠀ Все началось на репетиции Светланы, когда Сергей начал высказывать главе премии "Муз-ТВ" Арману Давлетярову свои мысли о решении отдать Лободе финальный сет из шести песен в конце премии, в то время, как его номер с "Евровидения" не смогли показать на премии по техническим причинам. В ролике видно, как озадаченно Давлетяров слушает эмоционирующего Сергея, при этом пытаясь дипломатично улыбаться. Продюсер Лободы Нателла Крапивина во время спича Лазарева не произносит ни слова. ⠀ Происходящее со сцены, по словам очевидцев, вскоре заметила и сама Лобода. Светлана обратилась со сцены к Лазареву с единственной фразой: "Сереж, можно я буду репетировать?". По рассказам свидетелей, именно тогда в адрес певицы прозвучали не самые приятные слова из уст Лазарева. Реагировать на них и вступать в конфликт Лобода не стала. История закончилась извинениями от "Муз-ТВ" в адрес Светланы. Сергей Лазарев перед Лободой извиняться и комментировать инцидент не стал. ⠀ А вы на чьей стороне в этом конфликте?
Наконец, происходящее со сцены замечает сама Лобода — ей явно уже не комфортно. По словам очевидцев, Светлана обратилась со сцены к Лазареву с единственной фразой: «Сереж, можно я буду репетировать?», чем вызвала у него еще большие эмоции. По рассказам свидетелей инцидента, именно тогда в адрес Светланы и прозвучали не самые приятные слова из уст 36-летней звезды «Евровидения». Реагировать на них и вступать в конфликт певица не стала, покинув площадку, чтобы готовиться к премии.
Как удалось выяснить Super, представители «Муз-ТВ» немедленно принесли извинения перед Лободой и ее командой. Сам Лазарев до сегодняшнего дня предпочитает никак не комментировать свое поведение, в своих социальных сетях лишь уверяя, что информация, попавшая в СМИ, якобы — утка.