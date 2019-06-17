СМИ узнали подробности матерного скандала Лазарева и Лободы на премии "Муз-ТВ" (видео)

По информации СМИ, реагировать на слова Лазарева и вступать в конфликт певица не стала, покинув площадку, чтобы готовиться к премии.

После того, как Светлана Лобода впервые прокомментировала инцидент с Сергеем Лазаревым на премии «Муз-ТВ», все убедились — между артистами действительно пробежала кошка.

Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super опубликовал фрагмент видео происходящего на премии.

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На кадрах ролика, попавшего в распоряжение СМИ, видно — все началось на репетиции. Сергей Лазарев ожидает, когда прогон своего выступления закончит Светлана Лобода. Слева от Лазарева — продюсер Светланы Нателла Крапивина, а впереди — глава премии «Муз-ТВ» Арман Давлетяров. Именно ему в начале Сергей начинает высказывать то, что думает о решении отдать Лободе финальный, «хэдлайнерский» сет из шести песен в конце премии.

Напомним, позже стало известно, что его собственный номер с премии сняли по техническим причинам невозможности его воспроизвести в точности, как на «Евровидении». Давлетяров слушает Сергея озадаченно, пытаясь дипломатично улыбаться, Лазарев еще больше эмоционирует. Продюсер Лободы Крапивина во время спича Лазарева не произносит ни слова. На площадке просят не снимать ничего на телефоны, видимо, ввиду накаленной обстановки.

Наконец, происходящее со сцены замечает сама Лобода — ей явно уже не комфортно. По словам очевидцев, Светлана обратилась со сцены к Лазареву с единственной фразой: «Сереж, можно я буду репетировать?», чем вызвала у него еще большие эмоции. По рассказам свидетелей инцидента, именно тогда в адрес Светланы и прозвучали не самые приятные слова из уст 36-летней звезды «Евровидения». Реагировать на них и вступать в конфликт певица не стала, покинув площадку, чтобы готовиться к премии.

Как удалось выяснить Super, представители «Муз-ТВ» немедленно принесли извинения перед Лободой и ее командой. Сам Лазарев до сегодняшнего дня предпочитает никак не комментировать свое поведение, в своих социальных сетях лишь уверяя, что информация, попавшая в СМИ, якобы — утка.