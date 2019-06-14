Тина Кароль показала сексуальное постельное фото

Исполнительница в кадре позирует с нюдовым макияжем.

Популярная украинская певица Тина Кароль показала поклонникам фото, на котором она предстает в соблазнительном образе.

Читайте такжеMARUV показала соблазнительное фото из России

Постельный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре поп-звезда соблазнительно позировала на кровати. На фото Кароль - минимум макияжа и одежды. Она одета в черный топ, оголяющий ее грудь, и шортики.

Певица позирует в такой позе, которая выгодно подчеркивает ее пышную грудь.

"Секси", "Горячо", "Богиня", "Роскошная", "Фото называется "жду Дана", "Красотка", - пишут в комментариях к снимку.

Ранее в сети появилось свадебное фото известного российского певца, представителя РФ на Евровидении 2019 Сергея Лазарева, которому приписывают роман с Ани Лорак.