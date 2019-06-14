Тина Кароль показала сексуальное постельное фото
08:56, 14 июня 2019Звезды
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Исполнительница в кадре позирует с нюдовым макияжем.
Кароль взбудоражила сеть новым снимком / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль показала поклонникам фото, на котором она предстает в соблазнительном образе.
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Постельный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре поп-звезда соблазнительно позировала на кровати. На фото Кароль - минимум макияжа и одежды. Она одета в черный топ, оголяющий ее грудь, и шортики.
Певица позирует в такой позе, которая выгодно подчеркивает ее пышную грудь.
"Секси", "Горячо", "Богиня", "Роскошная", "Фото называется "жду Дана", "Красотка", - пишут в комментариях к снимку.
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