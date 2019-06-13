В сеть "слили" свадебное фото Сергея Лазарева

Фанаты Лазарева взволнованы и пытаются найти хоть какую-то информацию о том, кем является невеста певца.

В сети появилось свадебное фото известного российского певца, представителя РФ на Евровидении 2019 Сергея Лазарева.

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В кадре вокалист запечатлен у алтаря из цветов. Рядом с ним – стройная красавица-брюнетка в подвенечном платье. Сергей Лазарев облачен в строгий черный костюм. Поговаривают, что девушка, стоящая рядом с вокалистом, – израильская модель, пишут "Дни.ру".

Снимок якобы тайной свадьбы "взорвал" интернет. Поклонники гадают, действительно ли певец решил остепениться. Также есть версия, что свадебное фото сделано на съемочной площадке. Возможно, Сергей Лазарев готовит новый клип. Кто-то из присутствовавших мог воспользоваться моментом и тайно сделать снимок.

Напомним, украинской певице Ани Лорак приписывают роман с Сергеем Лазаревым после развода с мужем Муратом.