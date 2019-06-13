Украинский композитор Ивасюк не мог повеситься самостоятельно — судебная экспертиза

Было проведено несколько экспериментов, которые показали, что Ивасюк сам оказаться в этой петле не мог.

Судебная экспертиза установила, что известный украинский композитор Владимир Ивасюк, которого нашли повешенным в лесу, не мог это сделать самостоятельно.

Об этом сообщил председатель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, передает УНН.

"Прокуратура Львовской области к нам обратилась с соответствующим постановлением о проведении экспертизы, касающейся гибели известного композитора Владимира Ивасюка, которая произошла 18 мая 1979 года. Нам было задание установить, мог ли он сам совершить самоубийство или нет. Поэтому мы подобрали соответствующие условия – в мае в этом же лесу на таком же дереве – и провели следственные эксперименты", - рассказал Рувин.

Читайте такжеВ крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь

По его словам, эксперимент разделили на три этапа: первый – определить, мог ли Ивасюк самостоятельно залезть на дерево, завязать ремень от плаща и оказаться в петле; второе – определить, мог ли он сделать это с помощью кого-то другого, и какая именно помощь при этом была необходима.

Кроме того, по словам Рувина, был найден спортивно натренированный человек, который по внешним характеристикам соответствовала Ивасюку.

"Следственным экспериментом было установлено, что он (Ивасюк – Ред.) не мог сам сделать это, и даже натренированный человек, которого мы привлекли, человек, который подтягивается одной рукой, тоже не мог это сделать — завязать самостоятельно пояс и залезть в петлю", - отметил Рувин.

Также был проведен следственный эксперимент с использованием подставок, стремянок, стульев, которые на месте происшествия найдены не были, но могли там быть.

"Мы провели несколько разных экспериментов, которые показали, что господин Ивасюк сам оказаться в этой петле не мог. У него были помощники – люди, которые способствовали этому: чтобы повеситься с помощью лестницы, дополнительно нужно еще двое человек, без лестницы или подставки – минимум трое. Мы это точно установили, есть результаты экспертизы, которые мы передаем в прокуратуру Львовской области для принятия соответствующих процессуальных решений", - добавил Рувин.

Напомним, 18 мая 1979 года тело композитора Владимира Ивасюка нашли в военной зоне Брюховецкого леса недалеко от Львова повешенным. Следствие выдвинуло единственную версию — самоубийство в результате длительного психического расстройства.

Дело было закрыто прокуратурой Шевченковского района из-за отсутствия состава преступления через два месяца – 18 июля 1979 года.