"Что с ней происходит?": известная украинская ведущая вызвала недоумение сексуальным фото

Мнения фанов по поводу нового фото Фреймут разделились: одни считают его красивым, другие же пишут, что кадр не самый удачный.

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала фанам в сети новое сексуальное фото.

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На опубликованном в Instagram снимке ведущая предстала в белом топе и брючном костюме с расстегнутым пиджаком, сидя в автомобиле.

"Оля - красотка, некоторые и в 30 так не выглядят. Шикарная женщина", "Моника Белуччи украинского масштаба", "Ну, что с ней происходит, она же красотуля, но как вышла замуж, так подурнела", "Вы на этом фото старее выглядите", "Бледная и замученная", - пишут в комментариях к фото Фреймут.

Ранее популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с поклонниками фото в бикини.