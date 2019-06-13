Модный дом разозлил мексиканцев, использовав их вышивку в коллекции (видео)
14:29, 13 июня 2019Звезды
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Платья и юбки имеют отделку вышивкой коренных мексиканских народов.
Правительство Мексики обвинило модный дом Каролины Эрреры в присвоении национальной культуры
Министр культуры Мексики написала Carolina Herrera с вопросом, заплатят ли общинам, которым принадлежат использованные узоры.
В письме министр отметила, что некоторые элементы, использованные в коллекции Resort 2020, являются уникальными для населения отдельных регионов Мексики.
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Она поинтересовалась, получат ли эти общины какую-либо выгоду от продажи одежды.
Спор вокруг коллекции возник через несколько недель после того, как правительство Мексики объявило о планах разрешить группам коренного населения владеть правами на свои "культурные элементы", чтобы предотвратить плагиат.
Как сообщал УНИАН, ранее известный бренд Prada отказался от натурального меха.
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