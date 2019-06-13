Режиссер «Богемной рапсодии» согласился заплатить $150 тысяч мужчине, обвинившему его в изнасиловании

Сезар Санчес-Гусман подал в суд на Сингера в 2017 году.

Режиссер «Богемной рапсодии» Брайан Сингер согласился заплатить $150 тыс., чтобы покончить с делом об изнасиловании им 17-летнего юноши в 2003 году. Об этом сообщает Variety.

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Такую сумму установил суд. Адвокат Сингера заявил, что согласие заплатить деньги не означает, что режиссер признает свою вину. Он, как и раньше, отрицает, что когда-то видел мужчину, который его обвиняет, передает TheБабель.

Сезар Санчес-Гусман подал в суд на Сингера в 2017 году. Он заявил, что режиссеры «X-Men» сексуально домогались его на вечеринке в Сиэтле. Сингер отрицал все обвинения.

Как сообщал УНИАН, в январе голливудского кинопродюсера и режиссера номинированной на «Оскар-2019» «Богемской рапсодии» Брайана Сингера снова обвинили в растлении несовершеннолетних мальчиков и педофилии. Его обвинили четверо мужчин, которые пожелали остаться анонимными. Они заявили, что много лет назад режиссер принудил их к половому акту, а в некоторых случаях и изнасиловал.