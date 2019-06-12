Гитарист группы "Ляпис Трубецкой" впал в кому

Музыканта госпитализировали 6 июня.

Находящийся в реанимации после нападения неизвестного гитарист групп "Ляпис Трубецкой" и Trubetskoy Руслан Владыко впал в кому.

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Об этом сообщается в Facebook группы. Музыканта госпитализировали 6 июня. "Руслан получил тяжёлую черепно-мозговую травму и в настоящее время лежит в реанимации, в коме", - говорится в сообщении.

Как рассказал "Еврорадио" продюсер группы Евгений Колмыков, Владыко обнаружили без сознания в Минске после того, как он зашел в один из местных баров.

О том, кто и где нашел гитариста, не сообщается. Сразу после госпитализации его прооперировали, он находится на искусственной вентиляции легких.

Со слов сестры Владыко, при себе у Руслана была барсетка, в которой были деньги, банковские карточки, мобильный телефон. В реанимацию музыканта доставили без личных вещей.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году солист групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto Сергей Михалок получил вид на жительство в Украине.