Гитарист группы "Ляпис Трубецкой" впал в кому
Находящийся в реанимации после нападения неизвестного гитарист групп "Ляпис Трубецкой" и Trubetskoy Руслан Владыко впал в кому.
Читайте такжеВ Киеве нашли пророческую антироссийскую песню "Ляписа Трубецкого"
Об этом сообщается в Facebook группы. Музыканта госпитализировали 6 июня. "Руслан получил тяжёлую черепно-мозговую травму и в настоящее время лежит в реанимации, в коме", - говорится в сообщении.
Как рассказал "Еврорадио" продюсер группы Евгений Колмыков, Владыко обнаружили без сознания в Минске после того, как он зашел в один из местных баров.
О том, кто и где нашел гитариста, не сообщается. Сразу после госпитализации его прооперировали, он находится на искусственной вентиляции легких.
Со слов сестры Владыко, при себе у Руслана была барсетка, в которой были деньги, банковские карточки, мобильный телефон. В реанимацию музыканта доставили без личных вещей.
Как сообщал УНИАН, в 2015 году солист групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto Сергей Михалок получил вид на жительство в Украине.