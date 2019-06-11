Тина Кароль без макияжа поразила сеть элегантным образом (фото)
20:11, 11 июня 2019Звезды
55 0
Певица позирует в черном топе, открывающем плечи, и брюках.
Кароль порадовала поклонников очередным чувственным фото / Instagram Тина Кароль
Фотографии Тины Кароль, которые периодически появляются на ее страничке в соцсетях, никого не оставляют равнодушным. Певица порадовала поклонников очередным чувственным фото.
Читайте такжеСкелет: Лобода напугала фанатов жутким фото
Снимок опубликован в ее Instagram.
Певица позирует в черном топе, открывающем плечи, и брюках.
"Тебе круто с такой прической. И вообще, эти фото цепляют очень, кайф", "Кааааак можно быть такой красивой?, - похвалили Тину фанаты.
Как сообщал УНИАН, Вера Брежнева снялась на кровати без одежды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter