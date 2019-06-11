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Тина Кароль без макияжа поразила сеть элегантным образом (фото)

20:11, 11 июня 2019
Звезды
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Кароль порадовала поклонников очередным чувственным фото / Instagram Тина Кароль

Фотографии Тины Кароль, которые периодически появляются на ее страничке в соцсетях, никого не оставляют равнодушным. Певица порадовала поклонников очередным чувственным фото.

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Снимок опубликован в ее Instagram. 

Певица позирует в черном топе, открывающем плечи, и брюках.

"Тебе круто с такой прической. И вообще, эти фото цепляют очень, кайф", "Кааааак можно быть такой красивой?, - похвалили Тину фанаты. 

Как сообщал УНИАН, Вера Брежнева снялась на кровати без одежды.

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Теги: #певица#Тина Кароль