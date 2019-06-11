Вера Брежнева снялась на кровати без одежды (фото)

На фото Брежнева позирует, лежа на кровати.

Украинская певица Вера Брежнева поделилась в соцсети нежным фото.

Снимок опубликован в Instagram певицы.

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На фото Брежнева позирует, лежа на кровати. Как видно по фото, одежды на Брежневой нет. На лице у Веры нюдовый макияж, а волосы слегка растрепаны.

"Вера кожа даже в реале у тебя идеальная. Ты как будто с другой планеты", "Вера, какая же вы прекрасная!", - похвалили фанаты внешний вид Брежневой.

Как сообщал УНИАН, Лазарев поскандалил с Лободой на музыкальной премии в Москве.