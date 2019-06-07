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Группа "Время и Стекло" выпустила новую песню (аудио)

10:35, 07 июня 2019
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Песня размещена на официальной странице группы в YouTube.

За 2 часа песню послушали 25 тысяч человек.

"Vislovo" станет заглавным треком нового альбома группы. 

Как сообщал УНИАН, ранее популярная украинская группа "Время и Стекло" анонсировала выход своего нового клипа на песню "Vislovo".

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Теги: #группа#время и стекло