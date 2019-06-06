13-летняя дочь Джоли и Питта готовится к смене пола - СМИ

Девочка уже начала принимать гормональные препараты.

Дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло готовится к смене пола.

Как сообщает La Nacion, 13-летняя девочка уже некоторое время принимает гормональные препараты.

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Шайло с детства привлекала внимание СМИ тем, что одевалась в мальчишеские наряды. Даже на светских мероприятиях она появлялась в смокинге.

Еще в 2010 году, когда Шайло было всего 3 года, Джоли сделала заявление об особенностях самовосприятия девочки: "Она любит одеваться как мальчик, она хочет быть мальчиком, поэтому нам пришлось постричь ей волосы, как у ее братьев".

Звездная мама всегда поддерживала дочь в этом вопросе и запрещала кому-либо делать ей замечания, касающиеся внешнего вида.

Раньше СМИ сообщали, что уставшая от бракоразводного процесса родителей Шайло хотела сбежать от Джоли.