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Каменских прокомментировала слухи о беременности (видео)

13:30, 06 июня 2019
Звезды
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Каменских рассказала о своей "беременности" / фото instagram.com/kamenskux

Артистка выступила на открытии одного из столичных клубов. Во время выступления певица ответила на вопрос, интересующий многих её поклонников: "Беременна ли она?".

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"Все уже пишут, что я беременна. Но я не беременна. Я просто была в Турции и обожралась", - заявила Каменских.

При этом артистка в интервью неоднократно признавалась, что хочет детей и готова к роли матери.

Как сообщал УНИАН, 23 мая состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.

Роскошную свадьбу артисты отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их звездные гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.

25 мая пара на частном самолете улетела в свадебное путешествие в Турцию, от куда постоянно делилась романтическими совместными фото.

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Теги: #Настя Каменских