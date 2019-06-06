Каменских прокомментировала слухи о беременности (видео)

Артистка дала первый концерт после возвращения из медового месяца.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, дала свой первый концерт после возвращения из медового месяца.

Артистка выступила на открытии одного из столичных клубов. Во время выступления певица ответила на вопрос, интересующий многих её поклонников: "Беременна ли она?".

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"Все уже пишут, что я беременна. Но я не беременна. Я просто была в Турции и обожралась", - заявила Каменских.

При этом артистка в интервью неоднократно признавалась, что хочет детей и готова к роли матери.

Как сообщал УНИАН, 23 мая состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.

Роскошную свадьбу артисты отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их звездные гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.

25 мая пара на частном самолете улетела в свадебное путешествие в Турцию, от куда постоянно делилась романтическими совместными фото.