"Беременна?": томная Каменских в соблазнительном мини заинтриговала сеть (фото)

На фото певица интригующе держится за живот.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, очаровала сеть соблазнительным образом.

Читайте такжеНастя Каменских облачилась в белое и восхитила сеть (фото)

Певица опубликовала фото, на котором она позирует в блестящем мини-платье с глубоким декольте. При этом певица интригующе держится за живот.

Подписчики сразу задались вопросом, а не беременна ли певица.

"Она что, беременная?", "Готовы зажечь завтра на твоей свадьбе", "А где коменты что она беременна, потому что положила руку на живот?", " "Вы очень красивая и очаровательная", "Потапу повезло", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, в СМИ появилась информация, что завтра, 23 мая, должна состоятся свадьба Каменских с Потапом.

Читайте такжеВ сеть просочились тайные приглашения на свадьбу Потапа и Насти Каменских (фото)

Слухи о романтических отношениях артистов ходили почти все 13 лет существования их дуэта, но после развода Потапа с Ириной Горовой - все постепенно стало на свои места. Начало появляться все больше фотографий Потапенко и Каменских из частной жизни и на совместном отдыхе.

Однако, после того, как в прессе появилась информация о том, что Каменских и Потап назначили дату свадьбы, артисты отказываются комментировать свою личную жизнь и уходят от прямого ответа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter