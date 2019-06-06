MARUV показала, как куролесила по украинским городам и устраивала "провокации" (фото)

Для своих провокационных выступлений MARUV выбирает откровенные образы.

Одна из самых эпатажных и ярких певиц современности MARUV выступила в Кривом Роге и Николаеве и поделилась снимками с концертов.

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Артистка покоряла публику дерзкими и эффектными образами. Фотоотчет событий она показала на своей странице в Instagram.

На опубликованных снимках MARUV и ее подтанцовка предстали в откровенных нарядах, чем завели публику. Отметим, что свой стиль выступлений артистка называет "интеллигентной провокацией".

В подписи к фото артистка поблагодарила своих фанов за проведенные концерты.

Напомним, ранее Вера Брежнева впервые прокомментировала слухи об измене мужа Константина Меладзе.