Maruv призналась, что посещает психотерапевта

Певица ходит к доктору вместе со своим мужем Александром Корсуном.

Певица MARUV стала гостьей шоу "Слава +", которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ.

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Популярная украинская артистка во время интервью не стала скрывать того факта, что посещает психотерапевта. По словам MARUV, ходит она к доктору вместе со своим любимым мужем Александром Корсуном.

"Мы очень сознательные с ним люди, мы ходим к психотерапевту. Мы очень часто занимаемся самоанализом и я, вприниципе, люблю развиваться. Нумерология, астрология и психотерапия - это обо мне", - подчеркнула Аня.

MARUV отметила, что свои семейные проблемы они с Сашей также решают у психотерапевта. Особенно в тех случаях, когда не могут договориться о чем-то один на один.

Как сообщал УНИАН, ранее певица в леопардовом платье в обтяжку показала супердлинные ноги.