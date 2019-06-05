цей матеріал доступний українською

Maruv призналась, что посещает психотерапевта

14:31, 05 июня 2019
Звезды
223 0

Читайте такжеПолуголые люди на шестах: MARUV выпустила мегапровокационный клип (видео)

Популярная украинская артистка во время интервью не стала скрывать того факта, что посещает психотерапевта. По словам MARUV, ходит она к доктору вместе со своим любимым мужем Александром Корсуном.

"Мы очень сознательные с ним люди, мы ходим к психотерапевту. Мы очень часто занимаемся самоанализом и я, вприниципе, люблю развиваться. Нумерология, астрология и психотерапия - это обо мне", - подчеркнула Аня.

MARUV отметила, что свои семейные проблемы они с Сашей также решают у психотерапевта. Особенно в тех случаях, когда не могут договориться о чем-то один на один.

Как сообщал УНИАН, ранее певица в леопардовом платье в обтяжку показала супердлинные ноги.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #MARUV