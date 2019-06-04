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MARUV в леопардовом платье в обтяжку показала супердлинные ноги (фото)

10:34, 04 июня 2019
Звезды
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На MARUV также была надета черная шляпа / Скриншот

Эпатажная украинская певица MARUV, которая вчера вступила вместе со своим балетом в Николаеве, порадовала поклонников соблазнительным фото.

Снимок она разместила в Instagram.

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Певица и танцовщицы из ее балета позировали в леопардовых обтягивающих платьях, на MARUV также была надета черная шляпа, на лице - яркий макияж.

"Какие же длинные ноги", - отметили подписчики певицы в комментариях. 

Как сообщал УНИАН, астролог назвал четыре знака-аутсайдера, которым звезды в июне сулят проблемы.

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Теги: #певица#MARUV