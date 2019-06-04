MARUV в леопардовом платье в обтяжку показала супердлинные ноги (фото)

Певица и танцовщицы из ее балета позировали в леопардовых обтягивающих платьях.

Эпатажная украинская певица MARUV, которая вчера вступила вместе со своим балетом в Николаеве, порадовала поклонников соблазнительным фото.

Снимок она разместила в Instagram.

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Певица и танцовщицы из ее балета позировали в леопардовых обтягивающих платьях, на MARUV также была надета черная шляпа, на лице - яркий макияж.

"Какие же длинные ноги", - отметили подписчики певицы в комментариях.

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