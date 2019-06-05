"Как Шахерезада": Лобода покорила Inatagram ярким образом (фото)

Певица надела платье из ярко-синих пайеток, накидку с капюшоном и объемный голубой балахон.

Украинская певица Светлана Лобода покорила фанатов ярким фото в необычном наряде.

Снимок размещен в Inatagram певицы.

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Певица надела платье из ярко-синих пайеток, накидку с капюшоном и объемный голубой балахон. Не забыла она и про яркую бижутерию. Именно в таком образе певица появилась в новом клипе "Пуля-дура".

"Пересмотрела клип 2627483 раз. Удивили некоторые моменты. Образы это что-то с чем-то. Ну прям кайф. Кстати, черный вам идёт. Как всегда, шикарно и неповторимо", "Красивый образ", "Как Шахерезада", - написали в комментариях.