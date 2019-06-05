Первая леди Украины восхитила стильным образом во время поездки в Брюссель (фото, видео)

Елена Зеленская отправились с президентом в первую зарубежную поездку.

Первая леди Украины вместе со своим супругом и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским отправились в свою первую зарубежную поездку, которая состоялась в Брюсселе.

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Об этом Зеленская рассказала на своей странице в Instagram. Для поездки за границу в новом статусе жена президента выбрала стильный образ.

"Первый зарубежный визит. Имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира. Хочу поблагодарить за гостеприимство жене главы Миссии Украины при НАТО Инне Пристайко и жене посла Украины в Бельгии Тамаре Точицкой", - написала Зеленская.

Как сообщал УНИАН, Елена Зеленская активно ведет свой новый Instagram-аккаунт, который создала в день инаугурации супруга. На днях первая леди Украины впервые опубликовала семейные фото, на которых запечатлены и ее муж, и ее дети, которых ранее семья Зеленских показывала публике довольно редко.