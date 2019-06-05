Первая леди Украины восхитила стильным образом во время поездки в Брюссель (фото, видео)
Первая леди Украины вместе со своим супругом и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским отправились в свою первую зарубежную поездку, которая состоялась в Брюсселе.
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Об этом Зеленская рассказала на своей странице в Instagram. Для поездки за границу в новом статусе жена президента выбрала стильный образ.
"Первый зарубежный визит. Имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира. Хочу поблагодарить за гостеприимство жене главы Миссии Украины при НАТО Инне Пристайко и жене посла Украины в Бельгии Тамаре Точицкой", - написала Зеленская.
Брюссель. Перший закордонний візит. Сьогодні мала можливість насолодитися чарівним містом та слідкувала за перебігом офіційних зустрічей Володимира. Хочу подякувати за гостинність дружині Глави Місії України при НАТО Інні Пристайко та дружині Посла України в Бельгії Тамарі Точицькій. #belgium
Как сообщал УНИАН, Елена Зеленская активно ведет свой новый Instagram-аккаунт, который создала в день инаугурации супруга. На днях первая леди Украины впервые опубликовала семейные фото, на которых запечатлены и ее муж, и ее дети, которых ранее семья Зеленских показывала публике довольно редко.