Девушки, Иисус и вещества: группа "Ленинград" выпустила мегапровокационный клип "i_$uss" (видео)
У группы «Ленинград» вышел новый провокационный клип "i_$uss.
Ролик появился на их YouTube-канале.
Авторы сразу предупредили, что не хотели оскорбить чувства верующих или разжечь ненависть. Это всего лишь «сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов».
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По сюжету три девушки употребляют вещества, а потом идут в клуб, где одна из них встречает мужчину, похожего на Иисуса.
После выпитого вина героиню тошнит, и она видит послание в печенье с предсказаниями. На улице она раздает хлеб бездомным. Чудом забеременев, она рожает iPad, на экране которого виден Instagram-аккаунт «Иисуса».
Как сообщал УНИАН, известный российский музпродюсер выпил средство для прочистки труб и угодил в реанимацию.