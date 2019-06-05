Экс-"виагра" оголила грудь и нарвалась на критику (фото)
Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила сеть новыми откровенными снимками.
Читайте такжеНадя Дорофеева "взорвала" сеть горячим фото в бикини
Певица продемонстрировала поклонникам в Instragram пышный бюст. Так, на первом снимке артистка позирует в прозрачной кофте, декорированной жемчугом. По таким одеянием видна сочная грудь Седоковой и белый бюстгальтер.
На втором фото поп-звезда предстает в черном платье с очень смелым декольте. Также в кадре певица продемонстрировала стройный подтянутые ножки.
Мнения поклонников по поводу снимков Седоковой разделились: одни считают ее образы вульгарными, другие восхищаются ее красотой.
"Просто ужас!", "Красивая", "Ненастоящая", "Богиня", "Гриль", "Ужас", "Вся искусственная", – пишут в комментариях.
Ранее опальная украинская певица Ани Лорак восхитила сеть своей стройной фигурой в мини-шортах.