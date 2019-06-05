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Экс-"виагра" оголила грудь и нарвалась на критику (фото)

11:51, 05 июня 2019
Звезды
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Седокова - любитель откровенных "луков" / фото instagram.com/annasedokova

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Певица продемонстрировала поклонникам в Instragram пышный бюст. Так, на первом снимке артистка позирует в прозрачной кофте, декорированной жемчугом. По таким одеянием видна сочная грудь Седоковой и белый бюстгальтер.

Седокова взбудоражила воображение фанов / фото instagram.com/annasedokova

На втором фото поп-звезда предстает в черном платье с очень смелым декольте. Также в кадре певица продемонстрировала стройный подтянутые ножки.

Седокова взбудоражила воображение фанов / фото instagram.com/annasedokova

Мнения поклонников по поводу снимков Седоковой разделились: одни считают ее образы вульгарными, другие восхищаются ее красотой. 

"Просто ужас!", "Красивая", "Ненастоящая", "Богиня", "Гриль", "Ужас", "Вся искусственная", – пишут в комментариях.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак восхитила сеть своей стройной фигурой в мини-шортах.  

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Теги: #фото#Анна Седокова