"Перестали устраивать финансовые схемы": Ани Лорак уволила всю свою команду

Официальную причину разрыва с людьми, проработавшими с ней много лет, Лорак не озвучивает, но в кулуарах обсуждается, что коллегам она объясняет увольнение своих сотрудников «утратой к ним доверия».

Ани Лорак уволила всю свою команду.

Об этом сообщает Super.ru.

Певица приняла решение проститься с концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной (PR-менеджер) и со своим администратором. Все они работали на Лорак много лет.

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Официальную причину разрыва с людьми, проработавшими с ней много лет, Лорак не озвучивает, но в кулуарах обсуждается, что коллегам она объясняет увольнение своих сотрудников «утратой к ним доверия». В окружении звезды поясняют: Каролину перестали устраивать финансовые схемы, по которым работал ее концертный менеджер. Одновременно с этим, у Лорак существенно сократился концертный график — ближайшие выступления певицы намечены лишь на август. 40-летняя артистка сократила и свои публичные выходы в свет. Сейчас Лорак находится в США, откуда сообщает подписчикам, что у нее начинается «новая жизнь».

Как сообщал УНИАН, Лорак из Нью-Йорка заинтриговала фанатов новым обещанием.