Звезда "Орла и Решки" показала свадебное платье (фото)

Регина отметила, что платье еще не выбрала и просила подписчиков помочь ей с этим.

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко готовится к пышной свадьбе. Молодая мама поделилась с подписчиками, как выбирает свадебное платье.

В своем Instagram Тодоренко опубликовала фото, на котором она позирует в воздушном белом платье.

Регина отметила, что платье еще не выбрала и просила подписчиков помочь ей с этим.

"А вот, кстати, мы сейчас на стадии утверждения платья, подскажите, в чем вы хотите меня видеть на свадьбе?) 1. Пышное платье "а-ля Белоснежка". 2. Секси-пекси в обтяжку и с глубоким декольте. 3. Ретро с вуалью в стиле "Гетсби". 4. Платье-сарафан, типа Джульетта", - написала певица.

Напомним, на днях Регина Тодоренко заявила, что собирается устроить пышную свадьбу, несмотря на то, что она уже больше полугода находится в официальном браке.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2018 Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились, тогда телеведущая была на 8-м месяце беременности. Пара провела тайную церемонию, на которой присутствовали только самые близкие.

О том, что пара узаконила отношения, официально стало известно лишь в декабре, за пару дне до того, как у молодоженов родился сын.