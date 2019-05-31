Не устояла даже Пугачева: Лобода в одном белье показала стройную фигуру (фото)

Певица опубликовала фото, на котором она позирует в кожаном бюстгальтере и трусах с завышенной талией.

Сбежавшая в РФ украинская певица Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой и взбудоражила сеть.

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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует в кожаном бюстгальтере и трусах с завышенной талией.

"Качаю прЭсс, хочу быть красивой!", подписала фото Лобода.

Под фото подписчики певицы оставили множество комментариев, восторгаясь фигурой артистки.

"Горяча и бешена", "Огненная, и это мама двух красоток?!", "Слишком шикарно", "И без пресса ослепительная бомба", "Вы настолько идеальная, что как бы я вообще не знаю, что вы там ещё можете с собой сделать", "Вызовите пожарных, тут пожар", - пишут комментаторы.

Не удержались от восторженных комментариев и некоторые звезды российского шоу-бизнесса, в том числе Алла Пугачева.

Как сообщал УНИАН, ранее мокрая Лобода выгнулась, демонстрируя фигуру в купальнике.