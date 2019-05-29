Тропикана-женщина: мокрая Лобода выгнулась, демонстрируя фигуру в купальнике (фото)
13:55, 29 мая 2019Звезды
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Дополняют "пляжный" образ большие очки с темными линзами.
Лобода похвасталась фигурой в купальнике / фото Instagram Светлана Лобода
Сбежавшая в Россию украинская певица Светлана Лобода похвасталась своей стройной фигурой.
В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует у воды в раздельном купальнике, подчеркивающем её фигуру.
Дополняют "пляжный" образ большие очки с темными линзами.
instagram.com/lobodaofficial
Как сообщал УНИАН, ранее Лобода представила тизер свое нового клипа на песню "Пуля-дура".
На видео Лобода предстает в нескольких образах: то она танцует на столе в ультракоротком мини, то позирует в длинном пальто и шляпе на фоне огромного креста. Также в ролике артистка появляется в костюме скелета и с соответствующем макияжем.
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