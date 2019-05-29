Тропикана-женщина: мокрая Лобода выгнулась, демонстрируя фигуру в купальнике (фото)

Дополняют "пляжный" образ большие очки с темными линзами.

Сбежавшая в Россию украинская певица Светлана Лобода похвасталась своей стройной фигурой.

В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует у воды в раздельном купальнике, подчеркивающем её фигуру.

Дополняют "пляжный" образ большие очки с темными линзами.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода представила тизер свое нового клипа на песню "Пуля-дура".

На видео Лобода предстает в нескольких образах: то она танцует на столе в ультракоротком мини, то позирует в длинном пальто и шляпе на фоне огромного креста. Также в ролике артистка появляется в костюме скелета и с соответствующем макияжем.