Алла Пугачева обеспокоила сеть внешним видом (фото)
09:42, 31 мая 2019Звезды
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Подписчики оставили множество положительных комментариев под новым снимком Примадонны.
Примадонна удивила сеть / instagram.com/alla_pugacheva_forum
В сети появился снимок Аллы Пугачевой, где она вроде и выглядит помолодевшей, но ужасает бледность певицы.
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Фото Примадонны опубликовано в одной из ее фан-групп. В кадре Пугачева предстала в "воздушном" наряде интересного кроя: в светло-серой кофте и прозрачной накидке.
Молодит звезду и новая прическа с челкой, и правильно подобранный макияж. Но в глаза на снимке сразу же бросается бледность артистки.
Некоторые фаны отмечают, что Пугачева вcе равно превосходно выглядит в свои 70 лет.
Ранее Максим Галкин поделился на своей странице в Instagram новым фото, на котором позирует со своей супругой Аллой Пугачевой.
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