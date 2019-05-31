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Алла Пугачева обеспокоила сеть внешним видом (фото)

09:42, 31 мая 2019
Звезды
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Примадонна удивила сеть / instagram.com/alla_pugacheva_forum

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Фото Примадонны опубликовано в одной из ее фан-групп. В кадре Пугачева предстала в "воздушном" наряде интересного кроя: в светло-серой кофте и прозрачной накидке. 

Молодит звезду и новая прическа с челкой, и правильно подобранный макияж. Но в глаза на снимке сразу же бросается бледность артистки.

Некоторые фаны отмечают, что Пугачева вcе равно превосходно выглядит в свои 70 лет.

Ранее Максим Галкин поделился на своей странице в Instagram новым фото, на котором позирует со своей супругой Аллой Пугачевой

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Теги: #фото#Алла Пугачева