"Мама – как бабушка": Галкин вызвал жаркие споры в сети, показав фото с детьми

Снимок лайкнул и бывший муж Пугачевой Киркоров.

Российский шоумен, супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин показал фото с маленькой дочкой Елизаветой и сыном Гарри. Снимок вызвал ажиотаж в сети.

Артист показал кадр с прогулки с детьми в поселке Грязь, чем вызвал споры в сети. Семейный снимок опубликован в Instagram Галкина.

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Судя по комментариях, фаны артиста разделились на два лагеря: одни считают семью "Пугалкиных" образцовой, другие же пишут, что их семья - прекрасна, но 70-летняя Пугачева ему абсолютно не подходит. Также многие спрашивают, почему Примадонны нет в кадре.

"Какая прекрасная семья! Алла, наверное, снимала этот кадр?", "Счастливый папа, имея таких прекрасных деток", "Обожаю вашу семью, Аллочка вообще мой кумир", "Лучшая семья", "Дети вообще на него не похожи, откуда они вообще", "Максим, при всем уважении к вам очень хотелось бы видеть с вами молодую жену", "Для детей мама – как бабушка", - пишут в комментариях.

Ранее стало известно о свадьбе в семье Аллы Пугачевой. Жениться собрался племянник Примадонны Влад, возлюбленной которого стала Гузель – бухгалтер из Казани.