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Алла Пугачева готовится к новой свадьбе - СМИ

09:56, 29 мая 2019
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Жениться собрался племянник Пугачевой / instagram.com/statekremlinpalace

Стало известно о свадьбе в семье Аллы Пугачевой. Жениться собрался племянник Примадонны Влад, возлюбленной которого стала Гузель – бухгалтер из Казани. Она приехала на заработки в Москву, оставив дома 14-летнего сына.

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"Я счастлив. Мы с Гузель пока живем на съемной квартире, но через месяц съедут квартиранты, и мы будем жить в квартире около метро "Аэропорт", которую мне тетя Алла подарила. А отцовскую квартиру в Кузьминках по-прежнему будем сдавать. И мы планируем с Гузель свадьбу", – поделился планами с КП Пугачев.

"Никаких громких торжеств не будет. Дату свадьбы называть не станем – не хотим, чтобы у ЗАГСа нас встречали журналисты. Это только наш праздник", – рассказала невеста Пугачева.

Напомним, ранее Алла Пугачева ужаснула внешним видом на банкете в честь своего 70-летия.

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Теги: #свадьба#Алла Пугачева