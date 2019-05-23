Ани Лорак спросили о новой любви после развода
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак на премии Topical Style Awards 2019 получила награду как самая стильная звезда и рассказала о жизни после развода.
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"Новая жизнь у меня. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому. Дышится по-другому и поется", — поделилась с журналистами КП артистка.
На вопрос о новой любви Ани Лорак ответила "секрет" и улыбнулась задавшей его журналистке.
Также "дива" анонсировала скорый выход нового альбома: "В этом году у меня выйдет новый альбом. Готовлю его ко дню рождения".
Ранее Ани Лорак порадовала фанатов снимками из салона авто. На них артистка прекрасно выглядит.