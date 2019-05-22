Лобода в "униформе" ввела своих поклонников в "режим ожидания" (фото)

Певица намекнула на создание нового альбома.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и гастролирует в РФ, приоткрыла завесу тайны над своим новым мини-альбом.

В своем Instagram певица опубликовала фото,на котором она позирует в однотонном сером оверсайз комбинезоне. Снимок Лобода подписала строчками из новой песни, которая вероятно войдет в альбом:

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"Конец апреля, начало мая.

Я виновата, прости, я знаю.

Забуду осень, забуду зиму,

Не буду помнить эту картину".

Подпись она сопроводила хештегами "EP" и "newalbum", намекнув таким образом на работу над новым мини-альбомом. Подписчики певицы сразу стали писать в комментариях, что с нетерпением ждут новый релиз.

"Вот бы дожить до выхода альбома", "Понеслись строчки из песен. Думаю, мы движемся к цели", "Уже хочется тяжёлой лирики, жду альбом", "Безумно ждем", "Ждать ЕР - это убийственно", - пишут комментаторы под фото.

А вот образ певицы на снимке вызвал у подписчиков неоднозначную реакцию.

"С такой фигурой носить какую-то... униформу с гамновоза!", "Наряд - супер", "Ужас, что за балахон на ней", "Не оторвать глаз", "Идеальная", - говорится в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода представила тизер клипа новой песни "Пуля-Дура".

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