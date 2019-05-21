instagram.com/annasedokova/
Экс-"виагра" оголила огромную грудь в Instagram (фото)
08:56, 21 мая 2019Звезды
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Певица не боялась принимать всевозможные позы, откровенно демонстрирующие ее грудь.
instagram.com/annasedokova/
Сбежавшая в РФ украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь оголила пышную грудь в Instagram.
На своей странице в Instagram в stories артистка опубликовала фото, на котором позирует в бежевом топе с длинными рукавами и глубоким декольте.
Певица не боялась принимать всевозможные позы, откровенно демонстрирующие ее грудь.
Как сообщал УНИАН, Анна Седокова разочаровала сеть своей фигурой.
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