Экс-"виагра" оголила огромную грудь в Instagram (фото)

Певица не боялась принимать всевозможные позы, откровенно демонстрирующие ее грудь.

Сбежавшая в РФ украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь оголила пышную грудь в Instagram.

На своей странице в Instagram в stories артистка опубликовала фото, на котором позирует в бежевом топе с длинными рукавами и глубоким декольте.

Певица не боялась принимать всевозможные позы, откровенно демонстрирующие ее грудь.

Как сообщал УНИАН, Анна Седокова разочаровала сеть своей фигурой.

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