Шоумен тогда отказался от взятки.

Украинский шоумен Евгений Кошевой дал откровенное интервью, в котором рассказал, что во время парламентских выборов он мог стать миллионером. А все потому, что ему предлагали взятку за место в "Слуге народа".

Такое предложение поступило именно ему, так как он дружит с президентом Владимиром Зеленским.

"Когда Владимир пошел в президенты, я сразу сказал, что в политику не пойду, кто бы что не предлагал. Во время парламентских выборов я мог бы стать миллионером. Мне предлагали 10 миллионов за то, чтобы завести человека в список. Я сказал: "Нет, не интересно". Он мне: "Подожди, десять, как это не интересно?" Я: "Ну ты понимаешь, как я потом буду ему в глаза смотреть?", – рассказал Кошевой на YouTube-канале "Бомбардир".

Еще он вспомнил, как незнакомый человек подошел к нему в супермаркете с просьбой свести его с Владимиром Зеленским напрямую. Рассказывая эту историю, Кошевой рассмеялся и добавил, что юмор спасает в такие темные времена.

Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказал об общении с Зеленским после визита президента в США.

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