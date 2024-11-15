Ведущую уже успели упрекнуть по поводу наряда крохи.

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась порцией семейного контента в сети. Знаменитость показала младшую дочь и рассказала о празднике, который звездная семья сегодня отмечает.

Оказалось, что 15 ноября маленькой Адель исполнилось 8 месяцев. По случаю дня рождения дочери телезвезда устроила фотосессию с малышкой. Такие съемки уже стали традиционными для семьи. Ежемесячно Лилия празднично одевает Адель и вместе с ней и другими членами семьи позирует на камеру, а также заказывает тортик.

Как известно, Ребрик уже 13 лет состоит в браке с хореографом Андреем Диким. Супруги, кроме Адель, также воспитывают 12-летнюю Диану и 6-летнюю Полину. На этот раз на кадрах, которые опубликовала ведущая, показалась она сама, именинница и ее сестра Полина.

Видео дня

"Lady in black. Обожаю эту красавицу - эти почти 10 кг счастья! Уже становится на ноги, "мамкает", ползает во всю и сидит как королева. Ну как так быстро?! А еще продолжается блокбастер на тему "попробуй торт"! Дальше будет... Адель все ближе и ближе подбирается к лакомству. Ее настойчивость и умение найти подход - поражают!" - поделилась знаменитость в подписи к видео.

Лилия позировала в черном платье в горошек, а вот для Адель она выбрала черное боди и пышную юбку из фатина такого же цвета. На голове у девочки был интересный аксессуар - черная повязка из фатина.

За такой образ Ребрик уже успели упрекнуть в сети ее подписчики, мол, кто одевает маленького ребенка в черное, якобы оно это плохая примета. Однако на такие непрошеные "советы" пользователей Лилия реагирует с юмором. Она подчеркнула: "У каждой настоящей леди должно быть маленькое черное платье".

Отметим, что большинство комментариев были положительными. Подписчики звезды присоединились к поздравлениям и отметили красоту крохи и ее мамы:

"Обожаю эту девочку. Невероятная красота"

"Такая маленькая кроха, а какие пухленькие ножки у "леди в черном"

"Какая же хорошенькая, с мини-праздником вас"

"Поздравляю! Какая маленькая стильная модница! Очень мило!"

"Какие невероятные и стильные платья! Красота и только. Обожаю"

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала, как встречала 12-летнюю дочь из-за границы. Она также рассказала, какой праздник отмечали в семейном кругу.

Вас также могут заинтересовать новости: