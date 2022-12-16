Артисты анонсировали рождественский и новогодний выпуски.

Звезды программ "Вечерний Квартал" и "Женский Квартал" объединились и анонсировали две праздничные премьеры. Для этого артисты выпустили свою версию популярного хита "Шо ви браття" Jockii Druce.

Видеоанонс праздничных премьер был снял на подземной парковке. Актеры затронули тему празднования рождественских и новогодних праздников в сегодняшних реалиях, с постоянными отключениями света и воздушными тревогами.

Вот как это прокомментировал художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой:

Видео дня

"Врагам не отнять у нас наших праздников! Конечно, в этом году не будет таких пышных праздников, как раньше. Но даже без света и в укрытии мы не растеряемся и сможем встретить Новый год и загадать самое главное желание каждого украинца – о нашей скорейшей победе. Это настроение мы хотим передать и в нашем праздничном промо-ролике".

Отметим, что в видео показаны не только современные реалии, но и мечты миллионов украинцев - Кремль в огне.

Реакция соцсетей

"Сразу такое настроение, победим всех!"

"Супер! Молодцы, нас не сломать, украинцы - сильная нация. Все будет хорошо!"

"Прекрасно! Жизнь продолжается и следует новогодним "Вечерним кварталом" это напомнить"

"Самое темное время всегда перед рассветом... Все будет Украина!"

Также они призвали смотреть новые выпуски "Вечернего Квартала" 24 и 31 декабря на телеканале ТЕТ в 20:00.

Напомним, Евгений Кошевой ответил, за что их с Пикаловым наградил Зеленский.

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