Артисты получили государственные награды ко Дню Независимости Украины в этом году.

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой ответил, за что им с Александром Пикаловым Владимир Зеленский вручил государственные награды ко Дню Независимости Украины 2022.

Поскольку это событие породило много слухов и хейта, знаменитость решил внести ясность. По словам Евгения, награда - это результат его волонтерской деятельности, которую комик не хочет афишировать.

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"То, что мы не говорим публично об этой своей волонтерской деятельности – это наше дело. До сих пор мы все делали за свой счет, не собирали донаты с других людей, поэтому нам даже мысли не приходило, что надо перед кем-то отчитываться. Кто-то другой афиширует свою волонтерскую деятельность — это его дело. Другие также за это ордена получили", - сказал Кошевой в интервью kp.

Также Евгений отметил, что после полномасштабного вторжения их неоднократно обвиняли в уезде за границу, но они оставались и остаются в Украине - продолжают волонтерить и игнорируют хейт.

"Например, кто-то распускал слухи, что мы с Пикаловым в первый день войны сбежали в Польшу... И это при том, что мы с Сашей еще 24-го утром приезжали на телеканал 1+1, выходили в прямой эфир из студии, чтобы поддержать людей", - сказал друг Владимира Зеленского.

"Со второй недели войны начали ездить с выступлениями. Выступали в воинских частях, бомбоубежищах, госпиталях, на станциях метро. Если почитать все то, что пишут, может показаться, что мы с Сашей уже полмира объездили за эти пол года. Я на такое стараюсь не реагировать. Но иногда, конечно, злость берет. Хотя ты понимаешь, что некоторым за это просто платят деньги — за то, чтобы они наговаривали на людей", - добавил Кошевой.

Скандал с награждением

28 августа 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении некоторых знаменитостей почетными орденами. В этот список попали Евгений Кошевой и Александр Пикалов - актеры студии "Квартал 95". После этого на них обрушилась война хейта за якобы незаслуженное получение государственных наград.

Напомним, Кошевой и его супруга сделали патриотические тату.

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