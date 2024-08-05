Он рассказал о жестких методах работы женщины.

Уже осенью этого года ожидается премьера нового сезона романтического проекта "Холостяк", героем которого стал ветеран войны Александр Будько. Съемки уже начались, а известный блогер-сплетник Богдан Беспалов рассекретил, кто делает из телевизионного проекта настоящее шоу.

В своем Telegram-канале "BespaLOVmedia" звездный обозреватель рассказал, что на "Холостяке" уже много лет работает психолог "советской закалки" Лилия Шакалова.

Именно эта женщина делает все возможное, чтобы вывести участниц проекта на эмоции и сделать шоу интересным для зрителя. Однако для этого она использует запрещенные психологические методы.

"Женщина советской закалки, соответственно и такой подход к работе. Она, как главный психолог шоу, выводит героев проекта на нужную эмоцию любым способом: от абьюза до унижения, травли, манипулирования болезненным прошлым людей", - отметил Беспалов.

По его словам, у Шакаловой очень сложный характер. У нее нет мужа и всю себя она посвятила работе, с которой успешно справляется. После общения с Лилией на проекте некоторые девушки еще долгое время не могут прийти в себя.

"В жизни очень одинокая женщина, которая живет исключительно работой. Своим характером съедает любого, кто встречается на пути. Для продюсеров Шакалова - находка, для участников - месяцы реабилитации у психолога. Лиличка признает украинский язык только на камеру, потому что так нужно. Сама общается в жизни и с участниками исключительно на русском с эталонным московским акцентом", - добавил Богдан.

Что касается главного героя, он потерял обе конечности во время выполнения боевого задания на фронте. По словам Александра, он ищет украиноязычную девушку, которая понимает и принимает людей с инвалидностью.

Напомним, ранее появились первые фото со съемок нового сезона шоу "Холостяк". На кадрах можно даже разглядеть некоторых участниц.

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