С Добрыниным, Трегубовой, Солоник и Поповым: телеканал ТЕТ покажет самый романтичный выпуск шоу 'Я люблю Украину' ко Дню влюбленных

В воскресенье, 16 февраля, в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера специального выпуска шоу "Я люблю Украину" ко Дню влюбленных. В семи раундах и финале звезды будут признаваться в любви нашей стране. Это последний выпуск проекта, который проведет актриса Ксения Мишина. В следующем сезоне ее заменит новая ведущая, имя которой команда объявит совсем скоро.

В праздничном выпуске несравненные капитаны - Юрий Ткач и Александр Педан - возьмут на себя роль амуров шоу. К их командам присоединится любимый тандем на телеканале ТЕТ, который знает все об украинском шоу-бизнесе - ведущие проекта "Ближе к звездам" Никита Добрынин и Натали Солоник. А также несравненная актриса сериала "Кукушки" Дарья Трегубова и любимый ведущий утренних шоу Александр Попов.

В самый романтический уикенд года студия проекта "Я люблю Украину" буквально переполнится чувствами и эмоциями. Классики украинской литературы откровенно расскажут о своих бурных романах, а "ткачевцы" и "педановцы" будут проверять их на порядочность. А еще будут разбирать влюбленность по буквам, обольщать в любовном "Крокодиле", отгадывать имена женщин, которые вдохновляли мужчин-музыкантов на лучшие хиты, путешествовать в самые романтические уголки Украины.

Видео дня

Смотрите всей семьей и проверяйте, какой команде повезет в игре, а какой - в любви. Признавайтесь в любви нашей прекрасной Украине и друг другу на всех языках любви вместе со специальным выпуском шоу "Я люблю Украину" ко Дню Валентина. Премьера 16 февраля, в 19:00 на телеканале ТЕТ.

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