Артисты поделились, боятся ли напряженности в Швейцарии из-за участия Израиля.

Украинский коллектив Ziferblat, который в этом году будет представлять нашу страну на песенном конкурсе Евровидение, высказались об участии Израиля в шоу. Музыканты ответили, беспокоит ли их, что страну допустили к музыкальному событию.

В интервью для швейцарского издания "20 minuten" артисты отметили, что в своей конкурсной композиции они воспевают тоску по дому и веру в лучшее будущее. Они стремятся напомнить всему миру о войне в Украине.

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"Сцена Евровидения - это способ напомнить всем о том, что в Украине продолжается война. Многие устали от сообщений о войне, но для нас это ежедневная борьба за выживание. Мы нуждаемся в постоянной поддержке, понимании и сопереживании", - отметил гитарист Валентин Лещинский.

Солист Даниил Лещинский добавил также указал, что, если бы Россию не дисквалифицировали с конкурса, то они бы отказались от участия в шоу. А вот относительно Израиля, который в этом году будет представлять певица Юваль Рафаэль, которая выжила во время вооруженной атаки ХАМАС, то он говорит, что сконцентрирован исключительно на Украине и нашей борьбе. Его не пугает возможная напряженность на Евровидении из-за выступления артистки из Израиля.

"Я говорю это с большим уважением к каждой стране, но я в основном обеспокоен своим собственным народом, который ежедневно опасается за свою жизнь в течение десяти лет. К сожалению, напряженная атмосфера стала для нас нормой. Мне трудно посвятить свои мысли другим событиям", - подчеркнул вокалист.

Как известно, в 2024 году Израиль на "Евровидении-2024" в Швеции представляла певица Эден Голан с песней "Hurricane". Из-за войны Израиля и ХАМАСа пропалестинские активисты призывали не допускать ее участия в конкурсе. Однако девушка все представила страну и даже заняла пятое место.

Напомним, ранее представитель Австрии на "Евровидении-2025" попал в скандал из-за поддержки известной путинистки. Йоханнес Пич, выступающий под сценическим имя JJ, признался, что на написание конкурсной песни "Wasted Love" его вдохновила российская певица Анна Нетребко, которая поддерживает войну в Украине.

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