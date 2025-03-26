У рэперши возникли проблемы из-за ее костюма на конкурсе.

Известная украинская рэперша alyona alyona, которая вместе с Jerry Heil представила Украину на "Евровидении-2024" с песней "Teresa & Maria", впервые рассказала о своей лжи организаторам шоу. Ее сценический костюм стал поводом для проблем и недоразумений с организаторами, из-за чего украинка пошла на обман.

Как известно, у исполнительницы был объемный и тяжелый костюм, но проблема была не в нем, а в реквизите, который напугал команду конкурса. Речь идет о кинжале, который рэперша во время выступления доставала из своей прически.

В интервью "Новому каналу" она рассказала, что кинжал был изготовлен из олова и у него было металлическое покрытие. Это помогло ему казаться настоящим кинжалом из металла. Команда шоу была обеспокоена из-за такого реквизита, поскольку думала, что металлический предмет в случае его падения может повредить сцену, поскольку она состояла из больших экранов.

Видео дня

"Когда у нас начались генеральные репетиции, всю команду Евровидения охватил ужас, что он упадет на пол, который был экраном, состоящим из пикселей, и эти пиксели испортятся. Организаторы думали, что кинжал металлический и тяжелый. Мы им объясняли, что ничего не будет, потому что он втрое легче, чем настоящий металл, который был бы острый и мог бы ранить", - рассказала alyona alyona.

Чтобы выступить с кинжалом, как это планировалось с самого начала, рэперша придумала хитрый план. Она решила спрятать реквизиты в своей прическе, а посреди выступления достать его и спустить кинжал по шелковому костюму. Таким образом он не повредил сцену и остался незаметным для организаторов и зрителей.

"Он крепился у меня на волосах. И нам пришлось говорить, что после того, как его достану, буду прятать кинжал где-то в штанине. На самом деле я просто осторожно опускала его по одежде, костюм был шелковый, поэтому кинжал легонько съезжал, и потом ногой на нем прокручивалась и вращалась так, чтобы его было не видно. И у всех возник большой вопрос: где я подевала кинжал?" - поделилась знаменитость.

Кинжал от первой репетиции до последнего выступления в гранд-финале оставался проблемой для alyona alyona. Она старалась не акцентировать на нем внимание и каждый раз, когда камеры выключались, звезда бежала забирать на сцену реквизит, потому что уборщики могли случайно его потерять.

В дополнение, артистка призналась, планирует ли снова вернуться на Евровидение. alyona alyona рассказала, каким видит свое возвращение на международное шоу:

Точно не в ближайшее время. Возможно, в качестве продюсера мне было бы интереснее.

Напомним, ранее alyona alyona ответила на хейт в сети относительно ее внешнего вида. Звезда пожаловалась на самочувствие и рассказала о проблемах со здоровьем. На фоне этого пользователи в сети предположили, что болезни артистки связаны с лишним весом. Рэперша отреагировала на упреки и ответила, действительно ли ее вес влияет на ее состояние.

Вас также могут заинтересовать новости: