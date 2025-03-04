Пользователи в сети предположили, что болезни артистки связаны с лишним весом.

Известная украинская рэперша, представительница Украины на "Евровидении-2024" alyona alyona в очередной раз отреагировала на критику в сети относительно ее внешнего вида. Звезда отметила, что ее вес не влияет на здоровье.

На днях исполнительница сообщила, что заболела. Знаменитость в своем Instagram поделилась, что у нее простуда, которая переросла в гайморит. По ее словам, эта болезнь у нее с детства, поэтому она не переживает и продолжает свое лечение, поскольку уже 6 марта у нее начинается концертный тур по Украине.

На фоне проблем со здоровьем у артистки в сети пользователи снова упрекнули ее за лишний вес. В частности, они связали болезнь с лишними килограммами и написали об этом во время прямого эфира певицы в TikTok, сообщает Telegram-канал "Сцена.ua". Один из ее подписчиков утверждает, что если сбросить лишний вес, то человек будет меньше болеть.

alyona alyona не стала молчать и прокомментировала упрек относительно ее внешнего вида. Она подчеркнула, что вес здесь ни при чем. Реперка отметила, что вес и объемы человека не влияют на вирусные болезни. У нее есть немало стройных товарищей, которые болеют значительно чаще нее. По ее словам, здесь значительную роль играет иммунитет человека.

"Я бы не сказала, дело не в том. У меня есть миллион худых людей, которые с гриппа и насморка не вылезают. Я могу по полгода ни чем не болеть. Суть не в весе, а в иммунитете. Если ты сидишь дома и прячешься от болезней, а потом вышел на улицу - схватил болячку, или наоборот мало отдыхаешь, постоянно в дороге и иммунитет падает", - отметила alyona alyona.

К слову, ранее украинский диетолог-терапевт Олеся Добрянская высказалась о фигуре рэперши. Она объяснила, что исполнительница - гиперстеник. То есть, у нее по-другому работают процессы жиросжигания и эндокринная система, чем у других людей. А также добавила, что генетика во внешнем виде играет такую же важную роль, как и образ жизни.

Напомним, ранее alyona alyona призналась, когда планирует стать мамой и как готовится к пополнению в семье. Реперша поделилась, что поставила себе конкретный срок, за который планирует родить.

Вас также могут заинтересовать новости: