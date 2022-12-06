Девушка поцеловалась с Топольским в шестом выпуске шоу.

Участница 12 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Саша Мудрая долго не решалась поцеловаться с главным героем Алексом Топольским, хотя сам он хотел это сделать еще во время их первого свидания во Львове.

Такой отказ девушка аргументировала тем, что была не готова к такой близости. Однако уже в шестом выпуске шоу, во время их индивидуального свидания, девушка согласилась на поцелуй, и он, стоит отметить, получился очень страстным.

Позже на своей странице в Instagram Мудрая написала, что это был долгожданный поцелуй:

Видео дня

"Чем больше ждешь, тем больше хочется. Но было уже невыносимо оттягивать этот момент, поэтому наконец! Мы не могли остановиться. Думаю, что даже через экран все смогли увидеть эту вспышку страсти. Было очень сладко".

Саша Мудрая - главная скандалистка "Холостяка-12"

Девушка неоднократно попадала в скандалы. Другие участницы шоу обвиняли ее в надменном поведении и лицемерии. Однако Мудрая является фавориткой главного героя.

В шестом выпуске шоу Сашу и вовсе обвинили во всех смертных грехах. После этого Топольский отказался проводить церемонию роз.

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