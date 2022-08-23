На сцену выйдут актеры "Вечернего Квартала" и актрисы "Женского Квартала" в формате единого концерта, который состоится впервые.

23 августа, в День украинского флага, в 21:00 в марафоне "Единых новостей" состоится премьера благотворительного концерта "Вечернего Квартала", посвященного Дню Независимости Украины.

На сцену выйдут актеры "Вечернего Квартала" и актрисы "Женского Квартала" в формате единого концерта, который состоится впервые. Кроме того, это первый большой телевизионный концерт Студии "Квартал 95" с момента полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. Также на сцену к коллегам присоединятся Александр Пикалов и Владимир Мартинец, которые сейчас служат в рядах Национальной гвардии Украины.

Как отмечают актеры, юмор на благотворительном концерте ко Дню Независимости – очень сдержанный, но злободневный – о войне и о реалиях нашего сегодняшнего дня.

"Для нас важно оставаться вместе с нашим зрителем, чувствовать его потребности в такое сложное время. Давая концерты перед военными, мы поняли, что украинцы уже готовы к юмору, к его возвращению. Поэтому решили сделать концерт в такой символический день для Украины, чтобы каждый осознал: мы никогда не сдадимся и обязательно одержим победу", - прокомментировал художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой.

На благотворительном концерте присутствовали военные, врачи и переселенцы из Мариуполя, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои родные дома.

Среди номеров зрители увидят историю русского солдата, который вернулся домой с войны, которую Россия развязала в Украине, но жена совсем не рада его появлению, потому что уже распланировала себе, куда потратит деньги за его смерть. Тем более, в российском госпитале ему пришили... руку бурята и ноги кадыровца, и эти части тела живут теперь своей собственной жизнью. Номер будет в исполнении Юрия Великого и Анастасии Оруджовой, в эпизодах им помогут Юрий Ткач и Мика Фаталов.

Со своей стороны Ирина Сопонару и Юрий Ткач проведут выпуск новостей будущего – что украинцев ждет после нашей победы, а Александр Пикалов и Алина Блажкевич примеряют на себя роль главных российских пропагандистов в проекте "60 минут".

Зрители не останутся и без музыкальных сюрпризов. На сцене концерта ко Дню Независимости прозвучат патриотические "Бандерштатовские частушки" Кузьмы Скрябина. Девушки из "Женского Квартала" докажут, что все украинские женщины – ведьмы во время исполнения популярной композиции из сети - "Враже".

Также на концерт приедут и приглашенные артисты: Ріапобой Дмитрий Шуров выйдет на сцену вместе со своим гитаристом Сергеем Грызловым, который сейчас воюет на востоке Украины. Музыканта впервые за 5 месяцев отпустили на несколько дней для того, чтобы он мог выступить на концертах ко Дню Независимости. Также зрителей ожидает выступление Олега Скрипки вместе со своим 15-летним сыном Устимом, групп KAZKA и "БЕЗ Обмежень".

За последние шесть месяцев актеры и актрисы Студии "Квартал 95" не оставались в стороне и каждый день помогают Украине, осуществляя волонтерскую деятельность, дают благотворительные концерты и лично защищают Украину. За время с момента полномасштабного вторжения, Студия "Квартал 95" дала более 120 выступлений для военнослужащих, медиков, волонтеров, переселенцев.