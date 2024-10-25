Стали известны интересные факты создания киноленты.

26 октября, в 23:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера проекта "Аргумент кино". Он будет посвящен национальному кинематографу.

В обновленном формате будут обсуждать как классические украинские фильмы, так и современные киноленты, которые получили международное признание.

Ведущим программы станет Егор Гордеев.

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Что будет в первом выпуске "Аргумент кино"

Первый выпуск обновленной программы будет посвящен легендарному фильму Сергея Параджанова - "Тіні забутих предків".

В разговоре с ведущим кинокритик Андрей Алферов рассказал, как режиссер создал моду на все украинское благодаря этой кинокартине. К слову, съемки "Тіні забутих предків" проходили тогда в Ивано-Франковской области и длились почти год.

"Параджанов привез из Криворивни такое количество вышиванок, предметов гуцульского быта, что тогдашние гипстеры, параджановское окружение, тогдашняя богема, они начали это носить и вводить как тренд - все эти необычные капюшоны, полушубки. Этот тренд до сих пор продолжается, и привлекает к себе внимание", - отметил Алферов.

По словам кинокритика, Параджанов во всем видел красоту и верил в лучшее. И даже после того, как советская власть преследовала режиссера, а после осудила на 5 лет по сфабрикованным обвинениям, Сергей не останавливался.

"Единственный музей Параджанова в мире - это музей в колонии в Луганской области, там он отбывал наказание. Он произвел такое впечатление на начальника этой зоны, что тот потом создал небольшой музей. Параджанов даже их научил видеть красоту! Сначала заключенные говорили, что он не в своем уме, собирает какой-то мусор в токарном цехе, а потом начали его уважать. Режиссер даже в этом бытовом мусоре видел красоту".

Интересные факты о фильме "Тіні забутих предків"

На роль Ивана Палийчука изначально был утвержден московский актер Геннадий Юхтин. Но Параджанов согласился устроить для Ивана Миколайчука кастинг только из уважения к его учителю. В результате - его все же взяли на главную роль.

Актриса Лариса Кадочникова, которая в фильме сыграла Маричку, работала тогда в московском театре "Современник". Однако встреча с Юрием Ильенко, который был оператором на "Тінях забутих предків", стала для нее судьбоносной. Женщина переехала в Украину и стала украинской актрисой.

Фильм вышел на украинском языке и не был дублирован на русском. Кстати, в зарубежном прокате его также не переводили.

Основное место съемок - двор Палийчуков - нашли в Криворивне. Это была настоящая гуцульская гражда. Там жила столетняя Параска Харук, которая в юности дружила с Иваном Франко.

Напомним, ранее стало известно о возвращении проекта "Лига Смеха. Волонтерский десант 4" на ТЕТ.

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